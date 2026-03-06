Huánuco tuvo presencia en el Milan Fashion Week 2026, realizado del 24 de febrero al 1 de marzo en Italia, a través de la colección “Virreinato” del diseñador peruano Jorge Luis Salinas. En esta propuesta, que combina técnicas tradicionales con alta costura contemporánea, destacó el trabajo de la artesana huanuqueña Vilma Aldaba Jorge, natural del distrito de Molino, en la provincia de Pachitea.

La artesana participó en la elaboración de tres prendas tejidas a crochet y palito, con fibras naturales como algodón y lana de alpaca. Según se informó, “la participación de la artesana huanuqueña Vilma Aldaba Jorge permitió llevar técnicas tradicionales de tejido a una vitrina internacional de la moda”, lo que resaltó el valor del trabajo manual de la región.

Este logro es resultado de cerca de seis meses de trabajo conjunto entre ocho artesanas de Molino y del centro poblado La Esperanza. Cada pieza refleja saberes transmitidos entre generaciones, creatividad colectiva y técnicas que, según se destacó, “integran conocimientos heredados de generación en generación que hoy encuentran reconocimiento en el circuito internacional de la moda”.