La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, representada por la fiscal adjunta provincial, Aurora Paola Roncal Acosta, logró que se dicte la máxima sanción penal contra un investigado por el delito de violación sexual de menor de edad.

Aníbal Santiago, aprovechando su vínculo de parentesco como primo hermano de la víctima, acudía a la vivienda de la menor de iniciales C.M.B.Ñ. (13) en la calle San Camilo del distrito de Pillcomarca. El sentenciado utilizaba el pretexto de lavar su motocicleta entre las 11:00 y 12:00 horas para ingresar al domicilio cuando los tíos de la agraviada estaban ausentes por motivos laborales.

AGRESIÓN

Bajo esta modalidad, en el mes de junio de 2022, el sentenciado agredió sexualmente a la menor tras reducirla físicamente y amenazarla con matar a sus padres si contaba lo sucedido. Esta conducta continuó hasta los primeros días de agosto del mismo año, fecha en la que la víctima logró registrar los hechos mediante una grabación con su teléfono celular mientras realizaba sus tareas escolares.

El material audiovisual fue entregado a sus compañeras de estudio, quienes alertaron a las autoridades educativas para iniciar las acciones legales ante la comisaría de Cayhuayna.

Como resultado de la labor fiscal, con fecha 24 de marzo de 2026, hubo una sentencia de cadena perpetua para Aníbal Santiago como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad.