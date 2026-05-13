Una jornada pedagógica en el marco de la segunda semana de gestión escolar, cuya principal novedad será el acercamiento de los niños del nivel inicial al aprendizaje del idioma inglés, viene organizando la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco.

Esta iniciativa forma parte del II Plan Específico de Fortalecimiento de Competencias Pedagógicas para la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y se desarrollará los días 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo.

En el nivel inicial participarán 683 docentes de 273 instituciones educativas. En primaria se prevé la asistencia de 1,656 maestros de primer y segundo grado, pertenecientes a 340 instituciones educativas.

CIENTOS SE BENEFICIRÁN

Asimismo, la jornada contará con la participación de 1,613 docentes de educación secundaria de 110 instituciones, 115 maestros de 19 Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), 26 docentes de seis instituciones de Educación Básica Especial (EBE) y 72 educadores de nueve CETPRO.

En total, la capacitación alcanzará a 4,167 docentes de 756 instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Huánuco.

Además de la incorporación del inglés en el nivel inicial, la capacitación abordará estrategias para fortalecer la competencia matemática orientada a la resolución de problemas de cantidad y el desarrollo de habilidades comunicativas en primaria.

RESPALDAN

El director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez, expresó su respaldo a esta jornada pedagógica y destacó que la actualización permanente de las capacidades docentes constituye una estrategia clave para mejorar la calidad del servicio educativo en la provincia.

Añadió que el objetivo institucional es generar las condiciones necesarias para que los estudiantes logren aprendizajes significativos y fortalezcan progresivamente sus competencias en áreas prioritarias.