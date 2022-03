La Contraloría General informó que en la región Huánuco más del 40% de las instituciones educativas públicas visitadas durante el operativo nacional “Buen inicio del Año Escolar 2022″ tienen paredes, pisos, ventanas, puertas y techos en mal estado, lo que pone en riesgo el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad de miles de estudiantes que iniciarán las clases escolares.

De acuerdo al Informe de Visita de Control n.° 134-2022-CG/GRHC-SVC, se verificaron 289 instituciones educativas del 31 de enero al 18 de febrero del presente año en zonas rurales y urbanas de las 11 provincias de la región Huánuco. Los resultados tienen un nivel de confianza del 95%.

Para la ejecución del operativo en la región Huánuco, se desplegaron 30 auditores y 29 monitores ciudadanos de control, revelando problemas y carencias, así como oportunidades de mejora que deberán ser implementadas por los responsables del sector Educación. Entre las principales situaciones adversas identificadas durante el operativo se encuentran:

De las instituciones educativas verificadas, el 65.2 % requiere el mantenimiento de urinarios y lavatorios en los servicios higiénicos, 30.5 % tienen cercos perimétricos en mal estado, y más del 40 % de estos colegios tienen paredes, pisos, ventanas, puertas y techos en mal estado. Entre tanto, un 10.6 % carecían del suministro eléctrico o tiene restricciones, y el 78.6 % de instituciones educativas no cuentan con acceso a internet.

Respecto a los servicios básicos, el 9.6% carece de agua, 5.4% tiene restricciones en este servicio y en 20.9% carecen del servicio de desagüe. Estas situaciones advertidas ponen en riesgo la salud e integridad de las niñas, niños y adolescentes, así como de la comunidad educativa en su conjunto.

Del total de colegios inspeccionados, el 39% requieren aulas de mayor tamaño para el distanciamiento físico; el 30.4 % necesita implementar lavaderos de manos y puntos de desinfección al ingreso a la institución, y el 7.1 % de instituciones educativas necesita ambientes con adecuada ventilación. Respecto a la señalización del uso de mascarilla en aula, el 62.6 % de instituciones educativas todavía no habían ubicado estos avisos. Estas situaciones podrían ocasionar contagios y propagación de la covid-19, poniendo en riesgo el retorno de los estudiantes a las aulas.

Se evidenció que 142 instituciones educativas no cuentan con los cuadernos de trabajo para su distribución a los alumnos; en 78 instituciones educativas se observó la existencia de tabletas electrónicas inoperativas, con las pantallas rayadas o con rajaduras. Asimismo, en 75 de ellas aún no tienen contratado a los docentes para las aulas previstas por el Ministerio de Educación.

Respecto a las condiciones de prevención y riesgo de desastres, de los 289 verificados, 46 colegios carecen de barandas o elementos de seguridad en escaleras, 73 instituciones no tienen señalizado los puntos de reunión o zona segura ante sismos, 94 no cuentan con extintores, mientras que 136 colegios no tienen un plan de riesgo de desastres.

La situación de la Institución Educativa n.° 33134, del centro poblado de Guellgash, distrito de Churubamba, es preocupante ya que se encuentra abandonada por problemas de deslizamiento de talud que enterró parte de la infraestructura. Los padres han tenido que instalar módulos provisionales para el dictado de clases desde el 2021, sin embargo, ponen en riesgo la salud e integridad de los estudiantes.

Mientras que en la escuela primaria n.° 32844, del centro poblado de Huarapa del mismo distrito, la infraestructura presenta fallas en la cimentación; además la rampa de acceso a la losa deportiva colapsó. Por otro lado, en los techos de las aulas de la Institución Educativa N° 32507, del centro poblado de San Isidro, distrito de José Crespo y Castillo - Aucayacu se encontraron plagas (polillas y avispas), y en las paredes del aula se evidenciaron filtraciones de agua, lo que podrían generar su debilitamiento por la humedad.

Los resultados del operativo “Buen inicio del Año Escolar 2022″ fueron comunicados oportunamente a la Dirección Regional de Educación de Huánuco con la finalidad de que conozcan la dimensión del análisis realizado, los problemas identificados, las oportunidades de mejora y, de cara al inicio del año escolar, las IIEE públicas concreten y prioricen las medidas correctivas para garantizar el mejor servicio a los estudiantes de todo el país.

Resultados a nivel nacional es de más de 50% de deficiencia

A nivel nacional, la Contraloría General informó que más del 50% de las instituciones educativas públicas (IIEE) visitadas durante el operativo nacional “Buen inicio del Año Escolar 2022″, presentan deficiencias de infraestructura y carencia de servicios básicos, así como limitada implementación de medidas de bioseguridad ante la covid-19, lo que pone en riesgo el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad de miles de estudiantes que iniciarán clases escolares.

Los resultados de la visita realizada a una muestra representativa de 6173 IIEE públicas de primaria y secundaria en las que estudian más de 1 millón 134 mil alumnos, con un nivel confianza el 95%, revelaría la actual problemática que se presenta en las 82 461 IIEE públicas que existen a nivel nacional. Por ejemplo, durante el operativo, se encontró que 511 IIEE estaban cerradas, por lo que se recolectó información de 5662 IIEE.

Con el despliegue de 1348 auditores y monitores ciudadanos de control, el operativo se realizó del 31 de enero al 18 de febrero de este año revelando problemas y carencias, así como oportunidades de mejora que deberán ser implementadas por los responsables del sector Educación y las respectivas Direcciones o Gerencias Regionales de Educación del país, los que se detallan como situaciones adversas en el Informe Consolidado N° 172-2022-CG/EDUC-SO.

En todo el país hay 106 728 IIEE públicas y privadas: 82 461 son IIEE públicas (77%) de las cuales 39 771 (48%) cuentan con nivel primaria y secundaria.

Asimismo, hay 8 millones 152 mil 738 alumnos que acceden a la educación en la gestión pública y privada en el país. De esa cifra, 6 millones 444 mil 256 es la población estudiantil que accede a la educación pública (79% de la población escolar en total) los cuales se distribuyen por nivel educativo en Inicial: 1 362 501 (21%), Primaria: 2 940 645 (46%), y Secundaria: 2 141 110 (33%). (Fuente: Escale - Minedu)

La muestra se obtuvo de forma aleatoria de 27 731 IIEE públicas que, para fines del operativo, contaban con los siguientes parámetros: primaria polidocente multigrado (con un profesor que sume más de un grado), primaria polidocente completa (con un profesor para cada grado) y secundaria, bajo el ámbito del Ministerio de Educación (Minedu) y de las Direcciones o Gerencias Regionales de Educación de los Gobiernos Regionales.