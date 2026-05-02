



El Poder Judicial condenó a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva a Brhayam Tolentino (24) por el delito de hurto agravado, en agravio de una mujer de 60 años, tras sustraer un pato de corral de su vivienda.

La sentencia fue obtenida por el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aucayacu, ante el Juzgado Penal Unipersonal de esa jurisdicción.

OCURRENCIA

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023, alrededor de las 5:00 de la tarde, en el sector del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH), en el distrito de José Crespo y Castillo (Aucayacu). De acuerdo con la investigación, el sentenciado, junto a otro sujeto, ingresó al domicilio de la agraviada aprovechando su ausencia —quien había salido al cementerio— para sustraer el animal.

Vecinos de la zona alertaron sobre lo ocurrido, lo que permitió la intervención del personal de Serenazgo, que logró retener a los implicados. Durante la intervención, ambos admitieron su participación en el hecho.

En el juicio oral, el fiscal Carlos Berrospi Figueroa sustentó los elementos de convicción, entre ellos las declaraciones de los acusados y de los testigos.

Durante la audiencia realizada el 28 de abril de 2026, el acusado se acogió a la conclusión anticipada, reconociendo su responsabilidad. Tras la evaluación del caso y el acuerdo entre las partes, el juez emitió la sentencia condenatoria. En tanto, el coacusado ya había sido sentenciado previamente, en junio de 2025.