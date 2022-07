En los próximos días el futuro de cuatro políticos del departamento se definirá y podría causar un terremoto en la agitada carrera electoral que tendrá su epílogo el 2 de octubre; asimismo, el destino del prófugo exgobernador Juan Alvarado Cornelio está en las manos de la Sala Penal de Apelaciones de Huánuco.

En estos días, los casos más mediáticos son los que viven los candidatos del partido político Avanza País, que postula a los cargos de gobernador regional, alcaldes de Huánuco y Amarilis a Rosalí Leandro Tarazona, Joel Cruz Gutiérrez y Vilma Vara Chávez. Los tres candidatos, han sido portadas de los medios locales debido a que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco declaró improcedente sus candidaturas.

En el caso de Leandro Tarazona, el JEE sostiene que Avanza País no cumplió con la paridad horizontal de género al momento de inscribir a sus candidatos a nivel nacional. Es decir, Inscribieron a 13 candidatos a gobiernos regionales, de los cuales ocho son varones y cinco mujeres, hecho que va contra el artículo 10 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para Elecciones Regionales 2022. Según ese artículo, “una mitad de las fórmulas de gobernador y vicegobernador debe estar encabezada por una mujer y la otra mitad por un hombre. En caso la cantidad de postulantes sea impar, la diferencia entre uno y otro será de una”. Por ello el JEE declaró improcedente la inscripción de la fórmula de candidatos a la gobernación y vicegobernación de Huánuco de Avanza País.

De otra parte, la inscripción de Joel Cruz, quien postula a la Municipalidad Provincial de Huánuco, también fue declarada improcedente. El JEE alega que Cruz no cumple con el requisito de domicilio. “Porque no acredita residir más de dos años en esta provincia, como lo exige la norma. Por eso, su inscripción como candidato se declaró improcedente. Es de observarse que sus funciones de alcalde lo desempeña de forma completa y exclusiva en el distrito de San Rafael, más aun cuando está obligado a no cambiarse de domicilio y de ser así podría ser pasible a una vacancia como lo señala el artículo 21 y 22 de la Ley n.º 27970 Ley Orgánica de Municipalidades”, argumenta el JEE.

En tanto, en el caso de la candidata a Amarilis, Vilma Vara, fue declarada improcedente ya que el personero legal de Avanza País no subsanó las observaciones a su inscripción. El JEE argumenta que la decisión de declarar improcedente la candidatura de Vara y su lista de regidores se debe a que el “formato de Declaración Jurada de Hoja de Vida, Declaración Jurada de no tener deuda de reparación civil (Anexo 2), Las solicitudes de Licencia sin Goce de haber, entro otros documentos, del candidato a Alcalde y de los candidatos a Regidores antes mencionados, el personero legal (Paolo Ricardo Pastrana Salinas) NO HA CUMPLIDO CON SUBSANAR, en consecuencia, en aplicación del artículo 31° numeral 31.1 del Reglamento que señala: “El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no subsanación de las observaciones efectuadas, (…)”. se debe declararse la improcedencia de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Amarilis Provincia de Huánuco Departamento de Huánuco (SIC)”.

Los tres apelaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y en los próximos días se verá que resuelve el órgano electoral.

Audiencia de prófugo exgobernador Juan Alvarado es el viernes 8 de julio

Finalmente, el 8 de julio (viernes) la Sala Penal de Apelaciones de Huánuco se verá el caso del prófugo exgobernador Juan Alvarado Cornelio. Como se sabe, Alvarado está solicitando que se levante la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra, dictada por el juez Elmer Contreras. Alvarado es investigado por la compra irregular de 7955 laptops que generaron un perjuicio económico de S/ 23 millones al Estado.

Si los magistrados de la Sala deciden ratificar la prisión contra Alvarado, este ya no tendría argumentos para seguir poniendo trabas a la gestión del gobernador interino Erasmo Fernández Sixto. Si la Sala decide fallar a favor de Alvarado, este podría volver al GRH.

