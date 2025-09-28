El abogado Rodolfo Espinoza Zevallos, cuestionó el manejo del presupuesto público en el país, señalando que tanto los gobiernos regionales como locales no logran cumplir con las metas de ejecución y, pese a ello, continúan siendo beneficiados con mayores recursos.

“A nivel de gobiernos regionales y locales, ni siquiera pueden cumplir con los presupuestos articulados. En el mejor de los casos alcanzan un 70 % u 80 %. Se descentraliza el presupuesto sin control, generando deficiencia en la gestión, mayor empleocracia para pagar favores políticos y corrupción con dinero malgastado en perfiles y proyectos anteriores. La mayoría de obras públicas quedan inconclusas y con presupuestos sobredimensionados”, refirió.

Espinoza también expresó su preocupación por el recorte de más de S/500 millones en el rubro de orden público y seguridad ciudadana, lo que incluye al Ministerio Público. “Requiere más peritos, más sedes y mayor personal para combatir la criminalidad, pero ni siquiera se atiende el pedido inicial de su propia administración. (...) Entonces nos preguntamos: con un presupuesto distribuido de esa manera, ¿a quién se le hace el favor? ¿A la inseguridad ciudadana o a la impunidad en la persecución y sanción del crimen?”, señaló.

Espinoza, fue enfático en criticar sobre el rol del Congreso de la República, la falta de capacidad fiscalizadora. “El Congreso, que por mandato constitucional aprueba el presupuesto, no puede cumplir con la fiscalización porque incurre en los mismos vicios. Se ha sobredimensionado: antes un congresista trabajaba con tres personas, ahora llegan a tener hasta 25, con gastos superfluos y mantenimientos innecesarios que representan alrededor del 0.5 % del presupuesto anual”.

El especialista advirtió que el manejo del presupuesto se está utilizando con fines políticos. “El Congreso no tiene solvencia moral para poner un alto, más aún en vísperas de elecciones. Lo que vemos es un populismo presupuestario del Gobierno de turno y de los parlamentarios”, concluyó.