El juez Víctor Guzmán Afán del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra 13 personas que están involucrados en la presunta comisión del delito de minería ilegal.

Luis Izquierdo Pérez (62), Fabián Santillán Rufino (48), Cristian Valdiviezo Gómez (26), Jeiner Muñoz Banda (46), Francisco Flores Trinidad (31), Edwin Sánchez Aguilar (47), Juan Huamán Bravo (58), Egidia Jara Gamarra (48), Hilario Príncipe Vásquez (49), Pocho Solórzano Ayala (40), Fabián Santillán Rufino (48), Segundo Ríos Silvano (32), Roció García Salas (20) y Carlos León Domínguez (33) fueron trasladado al penal de Potracancha.

Al sustentar el requerimiento, el fiscal encargado del caso informó las circunstancias que las 14 personas, entre ellos un menor fueron sorprendidas en plena actividad minera a orillas del río Magdalena, en el caserío de Alto Alianza, distrito de la Morada en la provincia de Marañón.

OPERATIVO CONTUNDENTE

El 19 de setiembre fue realizado el operativo por policías de la comisaría de Aucayacu al mando del mayor PNP Manuel Quijada Rebelo, esto al tener información confidencial que en el sector a más de dos horas de camino, personas estarían extrayendo oro y para el cual instalaron dos chutes a orillas del río.

Una excavadora hidráulica marca volvo, modelo EC 240, una camioneta marca JAC de placa BWW-869, un automóvil gris metálico, marca Toyota, modelo Corolla de placa AFY-570, insumos para la minería ilegal fueron encontrados en el lugar, asimismo la policía incautó 12 equipos móviles, las cuales fueron lacrados.