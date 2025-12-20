En el marco de una iniciativa orientada a integrar y fortalecer el Plan de Rutas Turísticas, la región Huánuco viene desarrollando acciones de articulación con diversas ciudades de América Latina, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del turismo sostenible.

Como parte de este esfuerzo, se viene realizando la pasantía técnica internacional denominada “Fortalecimiento de Capacidades Municipales en Turismo, Patrimonio, Agroproductividad y Gobernanza Territorial”, la cual contempla la visita a ocho rutas turísticas estratégicas de la región Huánuco.

ANFITRIONES

En esta actividad, la autoridad edil William Romero contó con la participación de Evelyn Mamani Viza, alcaldesa de la comuna de Camiña, en el hermano país de Chile, quien estuvo acompañada por seis concejales municipales.

La delegación realizó una visita al distrito como parte del proceso de validación de las rutas turísticas, espacio en el que se compartieron experiencias relacionadas con el crecimiento territorial y el desarrollo del turismo.

La agenda inició con la visita al Museo de la Municipalidad Distrital de Churubamba, donde se exhiben momias y elementos asociados a contextos funerarios, que permiten una reflexión profunda sobre la cosmovisión andina, el valor de la memoria ancestral y la importancia de la conservación del patrimonio cultural.

RUMBO A LA IGLESIA DE SANTA CRUZ

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Iglesia de Santa Cruz de Churubamba, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, símbolo representativo de la riqueza histórica, arquitectónica y religiosa del distrito.

Finalmente, la delegación visitó el fundo de la Hacienda Yuncan, lugar donde se preserva el saber ancestral de la producción artesanal del aguardiente de caña, conocido como shacta, producto emblemático e identitario de la región Huánuco.