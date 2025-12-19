El exministro de Educación, Rosendo Serna Román, fue la figura central de la ceremonia de reconocimiento a los docentes que cesan por límite de edad en el año 2025, organizada por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, acto en el que se oficializó su cese como docente de educación secundaria.

Serna Román, destaca por su trayectoria profesional en la especialidad de Biología y Química en la G.U.E. Leoncio Prado, donde alcanzó la VI Escala Magisterial, recibió la estatuilla “Por una vida dedicada al servicio docente”, al cumplir el límite de edad de 65 años establecido por ley.

El ex titular del Ministerio de Educación durante el gobierno de Pedro Castillo recibió su resolución de cese en un ambiente de reconocimiento público, encabezando el grupo de 92 docentes y siete trabajadores administrativos que culminan su etapa laboral bajo el régimen de la Ley n.° 276.

Discurso de despedida y reconocimiento

Durante el desarrollo de la ceremonia, el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, dirigió un mensaje que reflejó el sentir institucional hacia esta generación de educadores.

El funcionario saludó a los docentes y trabajadores administrativos que concluyen su ciclo laboral, destacando que este homenaje —institucionalizado hace tres años— constituye un acto de justicia para la generación de los años sesenta. Señaló que, tras compartir múltiples escenarios educativos, es momento de valorar el servicio de quienes han dedicado hasta 47 años de su vida al fortalecimiento de la educación nacional.

Asimismo, enfatizó que la vocación docente no concluye con el cese laboral, ya que el legado de estos maestros perdurará en los espacios donde continúen desarrollándose. Pérez Naupay elogió la puntualidad, el profesionalismo y la solvencia demostrada en las aulas y aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la reflexión social y política, exhortando a la reivindicación de las pensiones del magisterio, a fin de que los docentes jubilados perciban una pensión digna, acorde al esfuerzo de haber entregado su juventud a la formación de generaciones de ciudadanos huanuqueños.