La Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) volvió a ocupar el primer lugar a nivel nacional en ejecución presupuestal por cuarto año consecutivo, de acuerdo con la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó el rector Guillermo Bocángel Weydert.

La autoridad universitaria brindó estas declaraciones a pocos días de culminar el año fiscal 2025, en el marco de un balance de gestión sobre los proyectos y obras ejecutadas durante el presente periodo.

Bocángel precisó que, al martes 16 de diciembre, la universidad “amaneció” liderando el ranking nacional, con un avance de ejecución presupuestal del 97 %. En ese sentido, indicó que la meta institucional era alcanzar el 98 % el viernes 19 de diciembre y aproximarse al 99 % al cierre del año. Según explicó, este resultado responde a un trabajo sostenido y a una gestión orientada no solo a la cantidad, sino también a la calidad del gasto público.

ESCUELAS DE MECATRÓNICA E IDIOMAS

Durante su pronunciamiento, el rector anunció que en el año 2026 se iniciaría el funcionamiento de la Escuela Profesional de Mecatrónica y de una Escuela de Idiomas, con el propósito de ampliar la oferta académica de la universidad. Estas iniciativas, señaló, buscan extender la frontera educativa y estarán acompañadas de mejoras en infraestructura, a fin de ampliar el servicio en beneficio de la juventud huanuqueña.

DESCENTRALIZACIÓN UNIVERSITARIA

El rector también aseguró que la Unheval mantiene una ventaja aproximada de cuatro puntos porcentuales respecto a la universidad que la sigue en el ranking nacional de ejecución presupuestal, al referirse a los resultados del cierre del año 2025 dentro del sistema de universidades públicas.

En su balance, comparó estos avances con los de otras entidades públicas de la región, como el Gobierno Regional y las municipalidades, señalando que el logro se explica por una gestión eficiente y responsable del presupuesto asignado.

Finalmente, Bocángel informó que su gestión busca retomar el proceso de descentralización universitaria hacia las provincias de la región Huánuco, con el objetivo de ampliar la presencia institucional.