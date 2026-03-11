La Policía logró la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Las Huachiturras de la Telefonía”, tras intervenir a varias personas en flagrancia delictiva cuando presuntamente se dedicaban a la comercialización ilegal de chips de telefonía móvil.

El comisario de la Comisaría PNP Huánuco, Cmdte. Gustavo Palacios, informó que el operativo se realizó aproximadamente a las 11:00 de la mañana, cuando efectivos de la Sección de Investigación Criminal intervinieron a nueve personas en las inmediaciones de la intersección de los jirones San Martín y Ayacucho, en la ciudad de Huánuco.

INTEGRANTES

Durante la intervención fueron detenidas Kely Campos Morales (37), Liz Basilio Benancio (29), Bety Chávez Ortiz (41); Doris Carhuamaca Manuel (31), Elsa Mirado Hilario (34), y Guisela Espinoza Allpas (33). Asimismo, la Policía retuvo a Martha Daza Silvestres (37), Lesly Mandujado Vigilio (33), y Maricenia Céspedes Ramos (33).

Según las investigaciones preliminares, las intervenidas se encontraban ofreciendo y comercializando chips (SIM cards) de telefonía móvil de la empresa Bitel, actividad conocida como “jaladoras”, presuntamente de manera irregular.

Durante el operativo, la Policía incautó 24 tarjetas SIM (chips) y tres lectoras de huella dactilar, equipos que serían utilizados para la activación de líneas telefónicas.

COMERCIALIZACIÓN ILEGAL

Las investigadas habrían incurrido en los delitos tipificados en el Código Penal Peruano, entre ellos el artículo 222-B, referido a la posesión ilegítima de una SIM card u otro medio activado asociado a una línea de servicio móvil, y el artículo 272-B, relacionado con la comercialización ilegal de servicios públicos móviles, entre otros ilícitos conexos.

Las autoridades informaron que, antes de la intervención, las actividades de las presuntas implicadas fueron registradas mediante audio y video como parte del trabajo de inteligencia policial.

La operación policial se realizó con el objetivo de evitar la obtención ilegal de líneas telefónicas, las cuales muchas veces son utilizadas para facilitar delitos de extorsión en sus diversas modalidades.