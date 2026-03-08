Un fallecido y un herido deja despiste de camioneta en Tomayrica–Huengomayo

Efectivos de la Comisaría de Aucayacu, lograron la intervención y detención de cinco presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Usurpadores de Pucate”, durante la ejecución del operativo policial “Plan Cerco 2026”.

El operativo se realizó el 6 de marzo, entre las 5:00 y 7:00 de la tarde, en la jurisdicción del distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, con resultado positivo.

Durante la intervención fueron detenidos Enilda Miranda Cerna (43), Teudulo Concha Echevarría (43), Joel Niel Camacho Ramírez (51), Emelex Mallqui Moreno (32) y Heriberto Concha Echevarría (46), quienes son investigados por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada, en agravio de Julio César Quiroz Córdova (40).

Asimismo, la policía incautó diversas herramientas que habrían sido utilizadas para la comisión del delito, entre ellas una paseadora sin marca, un machete, dos martillos, un alicate, tres rollos de alambre de púas, clavos, rafia de color rojo y tres carretillas de metal, las cuales quedaron lacradas y bajo cadena de custodia para las investigaciones correspondientes.

El hecho fue puesto en conocimiento del fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado–Aucayacu, Alex Misari Capcha, quien dispuso realizar las diligencias conforme a ley.

Los detenidos y las especies incautadas fueron trasladados a la Comisaría PNP de Aucayacu, donde continuarán las investigaciones del caso.