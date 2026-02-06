Un sentenciado por delito contra la administración pública en agravio de Unheval

Un hallazgo subterráneo de alto valor natural fue reportado en el distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado. Se trata de una cueva con abundantes formaciones cristalinas, estalactitas, estalagmitas y grandes bloques de cuarzo, descubierta durante una exploración de aventura liderada por Luis Manuel Maguiña Pardavé, deportista especializado en rappel y exploración vertical.

El descubrimiento se produjo de manera accidental durante una jornada que inicialmente estaba programada para otro punto, pero que debió ser postergada debido a factores climáticos. Ante esta situación, el explorador decidió descender a una cueva poco conocida, señalada por pobladores locales como profunda, aunque nunca antes explorada.

El ingreso consistía en un pozo de entre 10 y 15 metros de profundidad, seguido de un paso angosto que exigía extrema precaución. A pesar de encontrarse solo, Maguiña evaluó los riesgos y decidió continuar. Lo que en un inicio parecía una cavidad pequeña se transformó, metros más adelante, en un sistema subterráneo de considerable extensión.

“Al inicio encontré lo común: estalactitas y formaciones conocidas. Pero luego avancé y empecé a ver algo distinto, algo brilloso, formaciones que no había visto en ninguna otra cueva”, relató. Durante esta primera incursión recorrió aproximadamente 700 metros en cerca de dos horas, tras lo cual decidió retirarse por razones de seguridad.

Al día siguiente, Maguiña retornó al lugar acompañado por sus colegas Rollin y Kenny, esta vez con equipos de iluminación profesional, luces de emergencia y mayores medidas de seguridad. La exploración se extendió por más de tres horas y media, hasta alcanzar el final del sistema subterráneo, donde se identificaron pozas de agua cristalina y una notable ausencia de murciélagos u otra fauna visible.

Según el explorador, esta falta de actividad biológica habría permitido que los minerales se conserven intactos durante miles o incluso millones de años. En el punto final de la cueva se halló un gran bloque de cuarzo, así como evidencias geológicas de antiguas acumulaciones de agua hoy secas. “Es mágico, es increíble. En todas las cuevas que he visitado nunca había visto algo así. Estas formaciones han tardado millones de años en crearse”, afirmó.

Tras el hallazgo, los exploradores sostuvieron reuniones con representantes de la Municipalidad Distrital de Luyando, donde plantearon la necesidad de priorizar la protección del lugar y la realización de estudios científicos antes de considerar cualquier iniciativa turística. “No pensamos ofrecerla como destino turístico. Primero debe haber un estudio científico. Si llega el turismo sin control, esto se va a destruir”, advirtió Maguiña.

La cueva, aún sin nombre oficial y conocida preliminarmente como la “Cueva de Cristal”, representa una importante oportunidad para la investigación científica y la conservación del patrimonio natural subterráneo de la región Huánuco. Finalmente, el explorador hizo un llamado a no intentar ingresar sin conocimientos técnicos ni planificación adecuada, especialmente durante la temporada de lluvias. “La seguridad y el respeto al medio ambiente deben estar siempre primero”, enfatizó.