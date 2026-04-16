Huánuco: autorizan viaje del gobernador a reunión internacional sobre deforestación

El personal policial de la Comisaría PNP Cayumba ejecutó el operativo denominado “Bloqueo y Saturación 2026” en su jurisdicción, ubicada en el distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado, donde intervino a una persona involucrado por tráfico de productos maderables.

Durante el desarrollo del operativo, intervinieron a Felipe Melgarejo Maslucan (53). Al realizar la verificación correspondiente en el sistema policial, constataron que presentaba una requisitoria vigente.

Tráfico de maderas

Dicha requisitoria, registrada con el n.º 12212, de fecha 26 de enero de 2026, es de tipo captura por el presunto delito de tráfico ilegal de productos maderables, requerida por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco. Asimismo, verificaron que esta medida corresponde al expediente n.º 2234-2018, con fecha de documento 21 de enero de 2026 y vigencia hasta el 20 de julio de 2026, conforme al plazo de caducidad establecido.

Tocamientos indebidos

En el distrito y provincia de Puerto Inca, durante el desarrollo del operativo, la policía recibió una llamada telefónica de la representante de la Demuna Puerto Inca, quien informó que momentos antes se habría producido un hecho presuntamente delictivo en la avenida Túpac Amaru s/n (referencia: parte posterior de la Casa del Adulto Mayor).

EL hecho estaría relacionado con la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de la menor de iniciales LLAG (10), señalándose como presunto autor a su vecino.

Ante la gravedad de la denuncia, el personal policial se constituyó de inmediato en el lugar, procediendo a la intervención y detención de Gregorio Llanqui Challo (78), por su presunta implicancia en el referido delito.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comisaría PNP Puerto Inca, donde quedó a disposición de la Sección de Delitos para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes, con conocimiento del Ministerio Público, conforme a ley.