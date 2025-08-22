Recientemente agentes del Escuadrón Verde-Terna detuvieron al ciudadano de nacionalidad colombiana Kevin Daniel Clavijo Bedoya (25), tras sorprenderlo con sobres conteniendo cocaína rosa o tusi en su poder. La policía también le incautó su celular y dinero que sería producto de la comercialización del estupefaciente.

La intervención policial ocurrió en Cayhuayna Baja, donde los efectivos del grupo Terna realizaban un operativo, luego identificarlo, los agentes registraron las pertenencias del extranjero, encontrando en sus bolsillos nueve bolsas pequeñas con cierre hermético.

Entre sus pertenencias encontraron más de 900 soles en billetes y monedas de diversas denominaciones que las autoridades presumen los haya obtenido de vendiendo la droga que tiene un alto costo.

Clavijo Bedoya fue detenido y luego de las diligencias preliminares trasladado al Área Antidrogas de Huánuco, para la investigación por el delito de microcomercialización, en coordinación con un fiscal de turno que al finalizar la investigación podría pedir su prisión.