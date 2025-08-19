Fiscalía y Policía intervienen oficinas del Gobierno Regional de Huánuco

Un semirremolque de color rojo, marca Volvo y con placa D9Q-903, fue hallado abandonado en la zona de Parcoy, distrito de Huácar, en la provincia de Ambo. Lo que inicialmente parecía una intervención rutinaria, terminó por revelar un caso sospechoso: el vehículo estaba completamente vacío y ni el conductor ni los 688 sacos de arroz que transportaba fueron encontrados.

Carga desaparecida

Según las primeras diligencias, el tráiler partió desde Tarapoto con destino a Lima, transportando una carga de arroz de la marca ‘Añejo’, perteneciente a la empresa Corporación Peruana Arrocera S.A.C.. Sin embargo, se presume que la unidad fue asaltada en las cercanías del túnel de Carpish, siendo posteriormente trasladada hasta la región Huánuco, donde habría sido descargada la mercadería.

El hallazgo del tráiler se produjo la tarde del 17 de agosto. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Ambo encontraron en la cabina la llave de contacto y un contrato de envío que confirmaba el traslado de los sacos de arroz. No obstante, no se hallaron rastros ni del cargamento ni del conductor, cuya identidad permanece en reserva.

Investigación en curso

Una fuente policial señaló que existen indicios de que la carga habría sido descargada en diferentes zonas de la región Huánuco, como los distritos de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca. “Lo que sí es seguro es que el tráiler pasó vacío por la carretera Central, a la altura de Tomaquichwa”, indicó un oficial consultado por Tu Diario, lo que refuerza la hipótesis del traslado previo de la mercadería.

Llamativamente, al revisar el sistema policial, no se halló ninguna denuncia formal por robo del vehículo, lo que añade más interrogantes al caso.

Reacción del dueño de la carga

El propietario de la mercadería, Arturo Neyra García, se apersonó a la comisaría de Ambo luego de conocer el hallazgo. Ante la prensa, evitó brindar mayores declaraciones y afirmó que prefiere no divulgar detalles para no entorpecer la investigación. También se abstuvo de revelar la identidad del conductor.