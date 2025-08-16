DIRESA Huánuco impulsa campaña para promover juguetes seguros

Un muerto y tres ocupantes heridos, es el saldo trágico de un accidente vial ocurrido en la Carretera Centra, región Pasco la mañana de ayer viernes.

Con exactitud, el hecho tuvo lugar en el kilómetro 162+300 de la Carretera Central Pasco – Huánuco, a la altura del sector Batanchaca, distrito de Huariaca, provincia de Pasco.

De las primeras indagaciones se sabe que el vehículo de placa F3W 000, se chocó con otro vehículo que desapareció de la escena, dejando serias consecuencias personales y materiales.

Extraoficialmente se conoce que un tercer vehículo es el que habría cerrado el pase al vehículo compacto, haciendo que este colisionara con otro. Sin embargo las investigaciones policiales serán las que determinen las causas exactas del accidente-

Producto de la colisión perdió la vida Marcelina Suárez de Carlos (65).

Asimismo, resultaron heridos: Zamudio Evangelista Fernánda Isabel(19), Edú Jeferson Espinoza Delgado (19) y Ambrosio Cárdenas Oswaldo (45), quienes fueron trasladados de emergencia al hospital EsSalud de Huariaca para recibir atención médica.

Las autoridades competentes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Este no es el único accidente de los últimos días. Hace poco, un camión quedó a medio tonel en Perené, Chanchamayo, dejando un penoso resultado de tres heridos de gravedad.

Días antes, en la misma ruta, pero cerca de La Merced, la volcadura de un camión dejó a un chofer muerto.

Por lo acontecido, la policía pide a los transportistas manejar a la defensiva o no hacerlo si se está cansado.