En un operativo realizado en el distrito de José Crespo y Castillo, conocido como Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal de Leoncio Prado (DEPINCRI-LP) intervinieron y detuvieron a Liz C. R. M., por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de fraude informático, en agravio de una persona.

La intervención se produjo a raíz de una denuncia presentada por una persona que reportó transferencias bancarias que no reconocía, efectuadas desde su cuenta del Banco de la Nación hacia cuentas del aplicativo financiero DALE, por los montos de S/ 5,000 y S/ 4,980, respectivamente. Estas operaciones motivaron el inicio de las investigaciones policiales para identificar a los presuntos responsables.

Como parte de las diligencias, los agentes obtuvieron información que permitió ubicar el domicilio de la investigada en la asociación de vivienda Las Lomas de Sangapilla, jirón Alemania, manzana 82, en el distrito de José Crespo y Castillo, Aucayacu.

PRUEBAS

Durante la intervención, los efectivos policiales informaron a la mujer sobre los hechos que son materia de investigación. Asimismo, encontraron dos teléfonos celulares, uno de marca HONOR y otro REDMI. Al revisar la galería de imágenes de uno de los dispositivos, hallaron capturas de pantalla de transferencias realizadas mediante el aplicativo DALE, además de otros elementos considerados de interés para las investigaciones.

Ambos equipos móviles fueron incautados, lacrados y puestos bajo las respectivas cadenas de custodia, con la finalidad de continuar con las diligencias correspondientes.

Tras estas actuaciones, Liz C. R. M. fue detenida por su presunta implicancia en el delito de fraude informático. El procedimiento contó con la participación, mediante videollamada, de un representante del Ministerio Público, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado (1.ª FPPC-LP), quien fue informado de la detención para continuar con las diligencias conforme a ley.