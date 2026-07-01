En un operativo de plan cerco, efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron al presunto autor del ataque con arma blanca contra un joven, ocurrido la tarde del lunes 29 de junio en pleno centro de la ciudad de Huánuco.

El hecho se registró aproximadamente a las 5:30 de la tarde, cuando los agentes recibieron una alerta de la Central de Emergencias 105 sobre una agresión con arma blanca en la intersección del jirón Dos de Mayo y el pasaje Ayancocha, a la altura de Importaciones Sáenz.

Al llegar al lugar, los policías recabaron las versiones de los testigos, quienes señalaron que el presunto agresor había huido con dirección al pueblo joven Aparicio Pomares. De inmediato, se ejecutó un operativo de búsqueda que permitió ubicar e intervenir a un sujeto de 29 años en el sector Loma Blanca, cuyas características coincidían con las descritas por los testigos y el agraviado.

Durante la intervención, el sospechoso fue reconocido por el denunciante, por lo que fue detenido por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

Fiscalía inició investigaciones

La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco dispuso el inicio de las investigaciones en sede policial para determinar las responsabilidades por el violento hecho, en el que el ciudadano identificado con las iniciales L.S.E. resultó gravemente herido.

El fiscal provincial del Cuarto Despacho, Juan Antonio García Laura, informó que el presunto autor permanece detenido tras ser capturado en flagrancia delictiva en el sector Loma Blanca.

Investigación con resultados

“Se han realizado diversas diligencias, como la inspección técnico-policial en el lugar de los hechos y la recopilación de las declaraciones de los testigos. En las próximas horas, personal del DEPINCRI tomará la declaración del investigado, quien contará con la asistencia de un abogado defensor mediante una diligencia virtual”, precisó el magistrado.

Mientras tanto, la víctima permanece internada en el Hospital Hermilio Valdizán de Huánuco. De acuerdo con las investigaciones preliminares, fue interceptada entre el jirón Dos de Mayo y el pasaje Ayancocha y atacada con un arma blanca con el presunto objetivo de despojarla de dinero en efectivo. Tras la agresión, el sospechoso huyó del lugar hasta ser capturado por la Policía durante el operativo de búsqueda.