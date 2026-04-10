Efectivos de la Policía, pertenecientes a la Comisaría PNP Ambo, ejecutaron el operativo denominado “Impacto” en la carretera central La Oroya – Huánuco, a la altura del peaje Chasquitambo, en el distrito y provincia de Ambo, fueron detenidos dos sujetos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, la policía detuvo un vehículo de marca Hyundai, modelo Elantra, color plata metalizado, con placa de rodaje T3A-370, conducido por Nilo López Oré (42), quien viajaba acompañado de Nilbar Milton Eugenio Portalatino (39).

HALLAZGO

Al realizar el registro vehicular, los agentes inspeccionaron el capote y retiraron la tapa del filtro de aire, encontrando dos paquetes en forma de ladrillo, envueltos en bolsas de plástico de color negro. Posteriormente, utilizando un punzón, perforaron los paquetes, extrayendo una sustancia pulverulenta de color parduzco que, según la experiencia policial, sería presuntamente alcaloide de cocaína.

Ante el hallazgo, ambas personas fueron detenidas por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

La Policía informó que el peso exacto de la sustancia incautada aún se encuentra en proceso de verificación por parte de la unidad especializada. En tanto, el vehículo intervenido quedó en calidad de incautado.