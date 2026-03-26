Agentes de la Sección de Emergencia (SECEME) PNP Huánuco detuvieron a un hombre con requisitoria vigente por el delito de robo agravado, durante el operativo policial “Impacto 2026”.

La intervención fue en la cuadra 4 del jirón Ayacucho, cerca del Mercado Modelo de Huánuco. El detenido fue identificado como Ber Klinton Retis Rojas (28).

Tras el control de identidad y la verificación en el sistema policial, confirmaron que presentaba una orden de captura vigente por robo agravado, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Pillco Marca (expediente n.º 643), con fecha 16 de marzo de 2026.

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Mientras que efectivos de la Comisaría PNP de Aucayacu detuvieron a un hombre con requisitoria vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas, en su forma agravada, durante el operativo “Bloqueo y Saturación 2026”.

La intervención ocurrió en el kilómetro 2 de la Carretera Longitudinal de la Selva Norte, en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.

Juvino Maylle Jacinto (55), quien, tras la verificación en el sistema policial, registraba una orden de captura vigente por dicho delito. La requisitoria (n.º 44926) fue emitida por el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Tingo María, correspondiente al expediente n.º 81-2015.