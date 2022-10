Mirosaqui Ramírez Paredes, gerente de la Municipalidad Provincial de Huánuco, informó que se cayó la compra de terreno para la construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en un terreno, ubicado entre los distritos de Santa María del Valle y Churubamba.

reunión . “Hace un mes hemos tenido reunión con el representante del Ministerio de Vivienda y del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), ahí nos han informado que los trámites para la compra de terreno en el Valle ha sido desechado, por el precio del terreno y la oposición de la población para ejecutar proyecto millonario en la zona” manifestó.

En esa medida dijo que ante esta situación, el gobernador regional, Erasmo Fernández Sixto se reunió en la ciudad de Lima con los del Ministerio de Vivienda y han acordado que la construcción del PTAR va, pero en el terreno planteado inicialmente, zona de Huachog, en centro poblado de Colpa Baja (Huánuco). Aunque dicho terreno está considerado como humedales, por ende su cambio de uso es inalienable e imprescriptible por ley.

Mirosaqui Ramírez manifestó que el gobierno regional y Vivienda pactaron la reunión para la primera semana de octubre para ultimar los detalles del terreno y dar continuidad el proyecto , pero no se concretó.

“El viernes he llamado a una representante de Vivienda (Mercedes) para preguntarle por qué no se han reunido con el gobernador regional en la fecha fijada y me dijo que están viendo la titularidad del terreno de Huachog que debe concretarse en estos días”, precisó.

Cabe indicar que el proyecto de la PTAR, cuyo costo es de 189 millones de soles, se gesta desde hace 6 años y hasta el momento no se concreta por falta de un terreno. La inversión se hará con financiamiento de un banco alemán, cuyo requisito que exige es que el terreno donde se ejecuta esté bien saneado físico y legalmente, caso contrario no va el proyecto.

Cerca de 1 millones de soles en riesgo

El funcionario refirió que la comuna provincial tiene proyectos presentados al programa de Grandes Ciudades del Ministerio de Vivienda por más de 800 millones de soles, sobre todo en agua potable y alcantarillado, de no ejecutarse el PTAR corre el riesgo de perderse. Y sumados a los 189 millones de soles el monto es de cerca de 1 millones de soles en riesgo