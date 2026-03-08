En una masiva y emotiva participación de madres del distrito de Amarilis, celebraron por adelantado el Día Internacional de la Mujer, el último viernes 6 de marzo en un amplio salón de un campo deportivo de Paucarbamba, una actividad que estuvo marcada por la alegría, el reconocimiento y la unión.

El ambiente festivo estuvo acompañado por la presentación del cantautor huanuqueño Libiack, quien ofreció un espectáculo musical que llenó de ritmo y alegría la noche, haciendo bailar y cantar a los asistentes.

La actividad contó con la presencia de los candidatos del partido político Renovación Popular, Claryta Contreras y Esteban Pabletich, quienes compartieron un momento especial con las madres amarilenses en homenaje a su importante rol en la familia y la sociedad.

GRATITUD

Durante la celebración, las asistentes recibieron un pequeño presente como símbolo de respeto y gratitud por el esfuerzo y dedicación que demuestran día a día.

En medio del entusiasmo, los presentes destacaron la cercanía de los candidatos con la población. Claryta Contreras, candidata al Senado por Huánuco con el número 2, recibió muestras de reconocimiento por parte de los asistentes.

Asimismo, Esteban Pabletich, candidato a diputado con el número 3, fue recibido muestras de afecto de los asistentes, quienes resaltaron su trayectoria y el orgullo con el que ha representado el nombre de Huánuco dentro y fuera del país. Además, fue conocido como el nieto del reconocido escritor y activista político Esteban Pabletich Trujillo.

La actividad culminó en un ambiente de confraternidad y reconocimiento a las mujeres del distrito de Amarilis, quienes disfrutaron de una noche especial dedicada a destacar su aporte en la sociedad.