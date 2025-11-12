El alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara, exigió una revisión inmediata de los medidores domiciliarios del servicio de agua potable y una explicación clara sobre el incremento de tarifas que ha generado numerosas quejas entre los usuarios.

La autoridad edil formuló este pedido durante una reunión con Borist Henry Nieves León, director de la Dirección de Fortalecimiento de Prestadores del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), y con Mirko Félix Jurado Dueñas, gerente general de la EPS SEDA Huánuco S.A.

“Los huanuqueños merecen que se les cobre lo justo. Exijo a SEDA Huánuco que corrija si hay errores y transparente su sistema de facturación. No se puede afectar a las familias con tarifas que no se justifican”, expresó el burgomaestre.

Jara Gallardo precisó que la Municipalidad Provincial de Huánuco no tiene participación alguna en la administración ni en la gestión de SEDA Huánuco, empresa que actualmente se encuentra bajo la intervención del OTASS, organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“La EPS SEDA Huánuco es la única entidad responsable del cobro del servicio. La Municipalidad no fija tarifas ni administra la empresa. Es necesario que la población conozca esta verdad”, enfatizó el alcalde.