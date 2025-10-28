Recientemente cayeron trece sujetos de una presunta banda criminal denominado “los Incorregibles de Huánuco”, acusados por hurto y receptación de vehículos. Policías del Departamento de Investigación Criminalística (Depincri) y fiscales allanaron las viviendas de 20 investigados y las celdas de cinco recluidos en el penal de otros delitos

Agentes del Área de Robos del Departamento de Investigación Criminal con apoyo de efectivos de otras unidades y 32 fiscales también allanaron viviendas desde la madrugada del lunes 27 de octubre. Los sujetos que integrarían una banda criminal se encuentran detenidos preliminarmente con la autorización de un juez de investigación preparatoria de Pillco Marca.

INCAUTACIÓN

Durante las intervenciones simultáneo en los distritos de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca, Tomayquichua y otros, y el Establecimiento Penal de Huánuco, las autoridades incautaron tres revólveres con serie erradicada, un revólver desmontado, 40 municiones, una laptop, 12 celulares, 8 USB, una moto lineal que figuraba como hurtada. Además, 12 495 soles y una motocicleta con requisitoria y otros.

En la diligencia, los encargados de la investigación obtuvieron vídeos del hurto. Posteriormente, un postulante a colaborador eficaz identificó al apodado “Negro Ginés” como la persona que reventó la chapa de la motocicleta y se la llevó, mientras que “Tomy” estaba de campana y el sujeto “Gatuso”. Posteriormente, policías y fiscales identificaron plenamente a dichos sujetos.

IDENTIFICADOS

Meses después, los investigadores lograron identificar a “Viejo Shumager” como el autor del hurto de un trimóvil perpetrado en noviembre del 2023. Se recabaron vídeos y con la versión del colaborador pudieron identificarlo.

Luego de identificar a varios sujetos dedicados al hurto de vehículos, motocicletas, trimóvil, automóvil, camionetas, las autoridades solicitaron el levantamiento del secreto telefónico de los sospechosos a través de los cuales pudieron identificar a otros implicados.

Las autoridades establecieron que los 25 investigados habrían hurtado e intentado hurtar 25 vehículos y receptado otros 7 vehículos. Incluso habrían incurrido en extorsiones al exigir dinero a algunos de los agraviados a fin de que puedan recuperar sus unidades.

Entre los investigados se encuentra el expresidiario Luis Felipe Valdivieso Goñy, “Hipi”, quien no ha sido capturado durante el operativo del lunes con apoyo de personal de la USE, Uneme, Utsevi, Comisarías de Huánuco, Amarilis y de la División Regional de Inteligencia.

PRÓFUGOS

El jefe de la Región Policial Huánuco, Gral PNP Humberto Alvarado López, resaltó el trabajo minucioso realizado por el personal del Área de Robos del Depincri para identificar a la banda que encabezaría el capturado Wilber Rojas Mergildo, “Shumager”.

CON DETENCIÓN PRELIMINAR

Wilber Rojas Mergildo (50) “Shumager”; Jorge Luis Mandujano Reyes (42) “Curco”; Briceño Libertato Albornoz (32) “Betito”; Yorbush Liberato Albornoz (33) “Bush”; Jhon Cody Reyes Chahua (33) “Ojitos”; Victor Espinoza Huete (43) “Huarunachi”; Francisco Diaz Vásquez (30) “Pancho”; y Adalberto Reyes Vega (24) “Tripa Beshi”

Cinco detenidos en el penal de Potracancha. Rubén Bebeto Salas Chavez (31) “Centella”; Héctor Reyes León (42) “Timo”; Ronal Cipriano Vilca (40) “Asquerosin”; Victor Gines Ponciano Soto (36) “Gines”; y Yordin Alexander Lucas Caldas (28).