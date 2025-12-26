En el marco del operativo policial “Control de Identidad 2025”, agentes del Área de Requisitorias de la Policía Judicial (AREPOLJUD) PNP Huánuco lograron la captura de una persona con orden de captura vigente por delito contra la libertad sexual, en el distrito de Pillco Marca.

La intervención se realizó en la avenida Pillco Marca con el jirón Los Cipreses, a la altura de la sede del Poder Judicial, donde los efectivos identificaron a Apolinario Manuel Gonzales Quintana (51). Tras la verificación en el sistema policial E-SINPOL, se confirmó que presentaba orden de captura vigente por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de acoso sexual, solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco.

Operativo “Impacto 2025”

De otro lado, durante el operativo “Impacto 2025”, la Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría PNP Aucayacu, ejecutó patrullaje integrado y control de personas y vehículos en puntos críticos de su jurisdicción, con la finalidad de prevenir y contrarrestar el accionar delictivo.

Durante la intervención, los efectivos policiales emplearon el sistema ESINPOL, lo que permitió detectar requisitorias vigentes. Como resultado del operativo, realizado a la altura de la Carretera Longitudinal de la Selva Norte – San Juan, cerca del cementerio La Paz, en el distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, se logró la detención de Roland Michel Cerna Pérez (29).

Al verificar su identidad, se confirmó que presentaba requisitoria vigente de tipo captura por el delito de Promoción o Favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas, requerido por el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco.

El intervenido fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría PNP Aucayacu, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes, para posteriormente ser puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas, conforme a ley.