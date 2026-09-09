A veintiocho años de pena privativa de la libertad efectiva fue condenado Diego Ramos por dos hechos delictivos que fueron probados en juicio por parte de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, ante el Poder Judicial.

El fiscal adjunto provincial César Trinidad Bravo presentó los medios probatorios y sustentó su requerimiento acusatorio por el doble hecho de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos.

El ahora sentenciado, también deberá pagar S/ 4000 de reparación civil, a razón de S/ 2000 para cada una de las dos agraviadas que son menores de edad, de siete y diez años de edad.

APROVECHÓ DE SU VENTAJA

Los hechos ocurrieron en el mes de noviembre de 2022 en el interior de un inmueble ubicado en el pueblo joven Aparicio Pomares en la ciudad de Huánuco. En aquella oportunidad, el ahora sentenciado, aprovechó que las menores miraban un programa de televisión, se acercó a ellas, las cubrió con una colcha y por debajo de esta les tocó sus partes íntimas.

El Diego Ramos era hermano de la pareja de la madre de las menores. El padre de las niñas se enteró posteriormente de los hechos; no obstante cambio actitud de las niñas lo que alertó a la familia paterna de las menores; por cuanto, cada vez que visitaban a su papá ya no querían regresar con su madre.