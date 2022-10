El portal de información digital Epicentro.TV informó que el congresista por Huánuco Luis Picón Quedo habría sostenido una reunión con el asesor presidencial Biberto Castillo. “En febrero de 2022, el congresista de APP, Luis Picón, habría intercambiado la designación de Luis De La Cruz como vicepresidente del INPE a cambio de votar contra la moción de vacancia de marzo 2022″, reveló el portal a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, junto a su tuit, adjuntó parte de un documento que sería de la Fiscalía en el que se lee: “…Salud (PRONIS); asimismo el Congresista de la República Luis Raúl PICÓN QUEDO coordinó con el Biberto Benerando CASTILLO LEÓN para que se designe a Luis Hernández DE LA CRUZ GODOY como vicepresidente del consejo Nacional penitenciario del INPE, y así José Pedro CASTILLO TERRONES gané un voto más ante una eventual moción de vacancia presidencial, moción de censura o acusación constitucional reuniéndose en Palacio de Gobierno con el presidente de la República el 17 de enero y el 23 de febrero del 2021 en concertación con Carlos ERNESTO JAICO CARRANZA y Beder RAMÓN CAMACHO GADEA, respectivamente (SIC)”.

RESPONDE. Sobre lo indicado por Epicentro.TV, el congresista Picón manifestó que es “un informe apócrifo”. “En ningún momento me he reunido con ese señor, lo conozco por medios televisivos y al supuesto designado por mi persona (De la Vega) desconozco totalmente no sé quién es ese señor. Qué injerencia puedo tener yo en el INPE. Se dice también que yo he propuesto al viceministro de Educación que tampoco conozco, a lo más conozco al ministro de Educación al cual visité en una sola oportunidad en el Ministerio para hablar sobre las necesidades de la región. Estás afirmaciones son falsas, no sé ni quiénes son estos señores”, sostuvo.

