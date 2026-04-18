Huánuco: detienen a sujeto con 42 ketes de droga durante intervención policial

Efectivos del Departamento de Investigación Criminalística (DEPINCRI) Leoncio Prado, logró la captura y desarticulación de la banda criminal denominada “Los Gatilleros de la Muyuna”, en un operativo realizado en la ciudad de Tingo María.

La intervención fue ejecutada en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, bajo la dirección del comandante PNP Fernando Asael Terrones Cruz, jefe de la unidad especializada. La acción se llevó a cabo tras recibir al menos cinco denuncias de ciudadanos que reportaron haber sido víctimas de robos a mano armada durante la semana de elecciones de 2026.

OPERATIVO CONTUNDENTE

Según las investigaciones preliminares, los asaltos eran perpetrados por sujetos que se desplazaban en un vehículo de color negro con blanco. En respuesta a estas denuncias, personal policial ejecutó un operativo en las inmediaciones del cementerio de Tingo María, donde detectaron a dos individuos que llegaron a bordo de una motocicleta y adoptaron una actitud sospechosa al observar establecimientos comerciales de la zona.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente neutralizados por los agentes. Los detenidos fueron identificados como Eli Wili Jaimes Ruiz (21) y Patric Justo Natividad (16).

HALLAN ARMAS

Durante el registro personal, los efectivos hallaron en posesión de los intervenidos dos armas de fuego, municiones, un arma blanca y un teléfono celular. Asimismo, verificaron que la motocicleta en la que se desplazaban presentaba placa falsa. Tras la consulta en el sistema policial ESINPOL, confirmaron que el vehículo contaba con requisitoria vigente por haber sido robado previamente en la misma ciudad.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, receptación de vehículo robado y falsedad de placa de rodaje. En tanto, la Policía continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos y determinar la posible participación de otros implicados.