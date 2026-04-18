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En el marco de las acciones para combatir la delincuencia común y el crimen organizado, efectivos de la Policía realizaron la detención de un hombre por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización de drogas, durante un operativo ejecutado en la ciudad de Huánuco.

La intervención, fue parte del operativo denominado “Impacto 2026”, desplegado por personal de la Comisaría PNP Huánuco y agentes de la Sección de Investigación Criminal (SEINCRI), quienes realizaban labores de búsqueda de información en zonas consideradas de alto índice delictivo, con apoyo de inteligencia proporcionada por la DIVREINT-HCO.

Durante el operativo, los efectivos intervinieron a Juan Jean Pool Bernardo Velásquez (32), quien mostró una actitud sospechosa, motivo por el cual fue sometido a un registro personal voluntario. En la inspección, los agentes hallaron en el bolsillo de su casaca 42 envoltorios tipo “ketes”, elaborados con papel cuadriculado, que contenían una sustancia pulverulenta parduzca con características similares al alcaloide de cocaína.

MÁS INCAUTACIÓN

Asimismo, le incautaron la suma de 68.30 soles en efectivo, distribuida en billetes y monedas de diversas denominaciones, además de un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy A10, de color negro, y dos cargadores.

La sustancia ilícita fue decomisada y lacrada conforme a los protocolos policiales, quedó pendiente el pesaje oficial. En tanto, el intervenido fue detenido en flagrancia y trasladado a la SEINCRI Huánuco, donde se continúan las diligencias e investigaciones correspondientes por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.