Un docente identificado como Eeuro Vilca Basilio, de la Institución Educativa San Juan Pablo II de Molino, falleció en un accidente vehicular ocurrido la mañana de lunes, a la altura del lugar conocido como 11 Amigos, tramo Panao-Molino, en la provincia de Pachitea.

Las causas del fatal accidente aún es materia de investigación de las autoridades, el siniestro ocurrió al promediar las 11 de la mañana del lunes 1 de setiembre. Fueron los pobladores de Rosapampa los que corrieron en auxilio de los accidentados, pero al bajar hasta donde estaba el vehículo encontraron a una persona sin vida.

Ante esas circunstancias los moradores comunicaron a la Comisaría de Panao y en seguida varios efectivos se dirigieron al lugar del siniestro, en el lugar del accidente el automóvil con placa de rodaje B0F-745, marca Hyundai, modelo Elantra, color negro, estaba a unos 80 metros de profundidad.

El vehículo está a nombre de Eeuro Vilca, quien luego fue identificado como docente de 60 años de edad. Su deceso fue confirmado por personal de salud que llegó al lugar para brindar apoyo a los posibles heridos, pero no encontraron a ninguno.

El deceso del profesor Euro Vilca Basilio deja un profundo vacío en la provincia de Pachitea, quién se dedicó gran parte de su vida a la enseñanza en el distrito de Molinos, formando generaciones de alumnos, quienes lo recuerdan como un formador íntegro, comprometido con el servicio a la comunidad.