La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Pasco y Huánuco viene realizando la restitución de ocho restos óseos pertenecientes a personas desaparecidas durante el periodo de violencia política que vivió el país entre 1980 y 2000. Esta acción permitirá que sus familiares puedan finalmente darles una cristiana sepultura, luego de décadas de incertidumbre.

“Los restos fueron recuperados tras un largo proceso de investigación e identificación forense. Gracias al trabajo de un equipo especializado, se logró identificar plenamente a las víctimas, a quienes se les ha entregado no solo los restos, sino también el acta de defunción correspondiente. En muchos casos, estas personas aún figuraban oficialmente como vivas”, refirió el fiscal provincial Silvio Santiago Modesto.

VIOLENCIA EXTREMA

La Fiscalía investiga cada caso de desaparición y, tras determinar el lugar de entierro, procede a la recuperación de los restos y su posterior entrega a los familiares. Las causas de muerte en varios de estos casos han sido atribuidas a actos de violencia extrema, incluyendo disparos y ataques con machetes.

Dado el tiempo transcurrido —más de 30 años en algunos casos—, los restos encontrados corresponden principalmente a partes óseas más resistentes, como cráneos, dientes y huesos largos, en algunos casos hallaron la totalidad de los restos óseos de la persona desaparecida.

LOS IDENTI

Los restos pertenecen a personas de los distritos de Leoncio Prado, Monzón, José Crespo y Castillo, y Rupa Rupa. Estas son: Fausto Eugenio Gomero; Policarpio Eugenio Trinidad; Epifania Gomero Acuña; Clemente Valdez Noreña; Manuel Huaranga Chamorro; Lucio Meneses Rodríguez; Graciano Teotemo Modesto Ortiz; Cerilo Tebes Laberiano, Con esta entrega, se busca cerrar un capítulo doloroso para las familias, que por décadas esperaron justicia y verdad.