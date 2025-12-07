Cansados de las promesas incumplidas y preocupados por el riesgo en el que estudian más de 200 adolescentes, los padres de familia del colegio César Vallejo de Paucarbamba realizaron una contundente marcha hacia la sede del Gobierno Regional de Huánuco (GRH). Exigieron al gobernador Antonio Pulgar cumplir con el compromiso de construir una nueva infraestructura educativa para la institución.

Las actuales aulas, de material rústico, paredes de tapial resquebrajadas y techos de calamina corroídos, representan un peligro permanente para los estudiantes de nivel secundario. El calor extremo dentro de los salones, las filtraciones y el deterioro estructural han desbordado la paciencia de la comunidad educativa.

“Mi hija estudia en un aula que sofoca, quema… los niños salen con dolor de cabeza”, denunció una madre durante el plantón. Otra apoderada señaló que las refacciones son asumidas por ellos mismos: deben aportar para reparar techos, pisos e incluso comprar ventiladores. “No puede ser que en plena ciudad tengamos un colegio en estas condiciones”, cuestionó indignada.

Promesas sin cumplir

Los padres recordaron que el gobernador Pulgar prometió colocar la primera piedra en octubre, durante el aniversario institucional. Sin embargo, el año escolar termina y la obra ni siquiera cuenta con expediente técnico.

El compromiso está firmado: en junio del año pasado el Gobierno Regional y la Municipalidad de Amarilis suscribieron un convenio mediante el cual el GRH se encargaría de elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra. Hasta hoy, nada de eso se ha concretado.

Gobierno Regional promete avances

Tras la protesta, el asesor del gobernador, Erick Ferruzo, explicó que la demora se originó porque el proyecto debía desarrollarse bajo la modalidad de obras por impuestos, lo que requería un informe del PRONIED que —según indicó— aún no ha sido remitido.

Frente al retraso, aseguró que el Gobierno Regional ha decidido financiar el expediente técnico con recursos propios y que la convocatoria sería lanzada en enero del próximo año. El expediente tendría un costo aproximado de S/ 800 mil y, “en el mejor de los casos”, la obra recién podría iniciar hacia finales del próximo año.

Padres están impacientes

Para las familias del colegio César Vallejo, las explicaciones ya no bastan. Temen que un desperfecto estructural provoque una tragedia antes de que el proyecto avance. “Queremos fechas reales, no promesas”, reclamaron los padres al finalizar la protesta.