Recientemente la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) oficializaron la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, en una ceremonia que congregó a destacadas autoridades académicas y representantes del sector educativo.

El rector de la UNHEVAL Guillermo Bocangel brindó la bienvenida a la comitiva de la USIL, liderada por su fundador, el reconocido economista Raúl Diez Canseco. Durante la ceremonia, resalto la trascendencia del convenio, orientado a potenciar los servicios a la comunidad universitaria, impulsar el desarrollo educativo y fortalecer la investigación científica y tecnológica.

En su intervención, Raúl Diez Canseco Terry destacó el compromiso compartido de ambas instituciones con la excelencia académica y la formación de profesionales de calidad.

Firman las dos partes

El convenio marco fue suscrito por Guillermo Bocangel y Raúl Diez Canseco. Luego procedieron a la firma de un convenio específico, suscrito por Reiter Lozano, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo de la UNHEVAL, el cual contempla acciones concretas como la movilidad estudiantil y docente, la certificación progresiva en programas de posgrado y el fortalecimiento de revistas científicas.

Con este acuerdo, la UNHEVAL reafirma su compromiso con la mejora continua y la internacionalización académica, consolidando alianzas estratégicas que contribuyen al progreso educativo del país.