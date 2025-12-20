La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huánuco, a cargo del fiscal provincial César Gonzales Ramos, realizó una visita de constatación al Camal Municipal de Huánuco, durante la cual verificó que la Municipalidad Provincial ha levantado las observaciones formuladas tras los problemas operativos que ocasionaron contaminación al río Huallaga.

Durante la inspección, la municipalidad presentó un plan de trabajo para el mantenimiento de la planta de tratamiento y de los pozos sépticos, con el objetivo de evitar nuevos vertimientos de residuos biológicos al río. Estas acciones se ejecutaron luego de que la Fiscalía otorgara un plazo de 15 días para la corrección de las deficiencias detectadas.

El fiscal provincial exhortó a que las labores de mantenimiento se realicen de manera semanal y permanente, a fin de prevenir una nueva afectación al ecosistema del río Huallaga y garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública. La Fiscalía continuará con el seguimiento correspondiente.