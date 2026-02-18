A puertas del inicio del año escolar, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito (FISPREV) realizó operativos inopinados de fiscalización en librerías y establecimientos de venta de útiles escolares, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los estudiantes huanuqueños. La intervención fue encabezada por los fiscales adjuntos provinciales Diana Ofelia Carnero Tolmos y Jimy Percy Matías Espinoza, en cumplimiento de la función constitucional del Ministerio Público.

El operativo se desarrolló de manera articulada con la Dirección Regional de Salud, la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad Provincial de Huánuco y la Municipalidad Distrital de Amarilis, fortaleciendo el trabajo multisectorial en favor de la ciudadanía. La acción conjunta permitió supervisar que los productos ofrecidos al público cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos en la normativa vigente, especialmente en una temporada de alta demanda por el inicio de clases.

VERIFICAN

Durante las diligencias, el personal de la Dirección Regional de Salud realizó muestreos para verificar el registro sanitario, el correcto etiquetado y la inclusión de advertencias sobre la edad recomendada de uso. En tanto, la Policía Municipal emitió notificaciones preventivas de sanción ante las observaciones detectadas, dejando constancia de las presuntas infracciones advertidas en algunos establecimientos.

En el marco de su labor preventiva, la Fiscalía exhortó a los propietarios y encargados de los comercios inspeccionados a cumplir estrictamente con la normativa vigente, absteniéndose de comercializar productos sin registro sanitario y corrigiendo de inmediato las deficiencias advertidas.