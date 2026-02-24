Huánuco: candidata causa asombro en población al iniciar su campaña conduciendo un tractor

Entre lágrimas, una joven gestante y su esposo denunciaron el presunto maltrato y la demora en la atención que habrían sufrido al acudir con dolores de parto al Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari. Según su testimonio, la hicieron esperar varias horas debido a la falta de personal médico. El bebé nació con diversas complicaciones de salud y fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Hermilio Valdizán.

La madre, de 23 años, procedente de la localidad de Huarapa, en el centro poblado de Utao, distrito de Churubamba, fue trasladada de emergencia en ambulancia e ingresó al nosocomio aproximadamente a las 10:00 de la mañana. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, recién alrededor de las 4:00 de la tarde fue atendida por el personal médico para practicarle una cesárea.

LA IGNORARON

Familiares indicaron que la gestante presentaba dolores de parto, aunque no registraba dilatación, motivo por el cual fue referida para una evaluación especializada. No obstante, señalan que al llegar al hospital habría sido ignorada e incluso le habrían indicado que se retire a almorzar y regrese más tarde, argumentando que no había personal disponible para atenderla.

La intervención quirúrgica se realizó aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Según los padres, en ese momento se les informó que el bebé ya no presentaba latidos. El recién nacido fue reanimado y posteriormente trasladado a la UCI, donde permanece bajo observación médica especializada.

DEMORAS CON CONSECUENCIAS A SU SALUD

La madre, identificada como Marcelina Bonifacio Cornelio, agricultora de escasos recursos, afirmó que cumplió puntualmente con sus controles prenatales y que su embarazo se desarrolló sin complicaciones. Asimismo, sostuvo que la presunta demora en la atención habría provocado graves consecuencias en la salud de su hijo.

Por su parte, el padre, Ronal Resurrección Aguirre (32), expresó su indignación y exigió que las autoridades competentes investiguen el caso para determinar posibles responsabilidades. “Pedimos justicia y que se esclarezca lo ocurrido”, declaró.

Pedido de apoyo

La familia solicitó apoyo solidario para afrontar los gastos médicos que demanda la atención del menor. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través del aplicativo Yape al número 904 753 349, a nombre de Ronal Resurrección Aguirre, padre del bebé.