En mérito a una información confidencial agentes del INPE recientemente realizaron un operativo inopinado en el pabellón 03 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco, logrando intervenir al interno Cristian Oscar Vilca Pardo (29), en posesión de sustancias ilícitas.

Durante la inspección en la celda 07, el personal penitenciario halló en el interior de una zapatilla negra con rayas blancas una bolsa de plástico transparente que contenía 139 envoltorios tipo “ketes” con una sustancia blanquecina, al parecer clorhidrato de cocaína.

CASO EN EL MINISTRIO

El interno aceptó ser propietario del calzado donde se encontraron las presuntas sustancias ilícitas. El caso fue puesto de inmediato en conocimiento de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, para las acciones legales correspondientes.

Ante esta acción el INPE reafirma su compromiso por mantener el orden, la seguridad y la disciplina en los establecimientos penitenciarios del país, reforzando las acciones de control y ejecutando operativos inopinados para prevenir el ingreso y circulación de objetos y sustancias prohibidas.