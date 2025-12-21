Un grave hecho de violencia escolar se registró en la Institución Educativa del caserío de Rinconada, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea (Huánuco). La docente de nivel inicial Bertha Martina Martínez Villanueva fue víctima de agresión física y verbal por parte de dos padres de familia que irrumpieron de manera violenta en el plantel.

Los agresores fueron identificados como Gregorio Cabello Carrión y Julia Trujillo Ruiz, quienes ingresaron de forma prepotente al aula exigiendo la devolución de útiles escolares. De acuerdo con el informe oficial, el padre de familia revisó sin autorización el mobiliario privado de la docente, mientras que la madre comenzó a grabar con su teléfono celular el interior del aula, registrando incluso a menores de edad.

LA GOLPEARON REPETIDAMENTE

Al intentar impedir la grabación para proteger la privacidad de los niños y el entorno educativo, la profesora Martínez fue atacada por Julia Trujillo, quien la sujetó del cabello y la golpeó repetidamente. La rápida intervención de la directora y de otros docentes evitó que las agresiones causaran lesiones de mayor gravedad.

Tras el ataque, los padres de familia se retiraron del lugar profiriendo amenazas contra el personal directivo. La comunidad educativa rechazó las versiones difundidas en redes sociales que buscan presentar a los agresores como víctimas, señalando que los hechos han sido tergiversados.

El caso, ocurrido el viernes 14 de diciembre de 2025, fue comunicado de manera formal a las autoridades competentes mediante un acta firmada por las principales autoridades comunales. Actualmente, la denuncia se encuentra en conocimiento de la UGEL Pachitea y de la Seguridad Vecinal, a fin de que se inicien las acciones legales correspondientes.