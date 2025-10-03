A siete años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva fueron sentenciado tres policías, por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio de la Policía Nacional de Perú – Ministerio del Interior.

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, a cargo de la Fiscal Provincial Luz Mercedes Sánchez Figueroa, logró 07 años y seis meses de cárcel para los Sub Oficiales Elar Mallqui, Edil Asparrin y César Garay.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2018 en el caserío lnti - Lota del distrito de Monzón, provincia de Huamalíes. Los suboficiales de la Comisaría PNP de Palo de Acero detuvieron a Eleuterio Palacios durante un operativo policial, tras confirmar que registraba una requisitoria vigente.

PRESIONARON A UNA FAMILIA POBRE

En principio los agentes exigieron 500 soles, al detenido para evitar su traslado a la cárcel; no obstante, al percatarse de que el detenido carecía de recursos, lo llevaron a su domicilio e intentaron aumentar el monto a 800 o 1000 soles por el traslado, incluso sugirieron a su familia vender una chacra, le dieron un plazo para conseguir el dinero.

Tras lo sucedido, la víctima presentó una denuncia. Posteriormente, realizaron un operativo fiscal con apoyo policial, en el que la víctima participó grabando, mediante una cámara espía, una conversación en la que un suboficial revelaba la ubicación de su DNI, documento que finalmente le fue restituido después de varias dilaciones.

La fiscal provincial, durante las audiencias presentó como principales elementos de convicción las actas de intervención policial, la declaración de los testigos, entre otros de suma importancia.