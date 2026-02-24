Huánuco: reciben material de capacitación para actores electorales

César Ernesto Rojas Cierto y Yeraldi Mónica Palpan Orneta fueron internados en el penal de Potracancha para cumplir 12 meses de prisión preventiva dictada por un juez ante el pedido del fiscal Walter Alvarado Mendieta, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Huánuco.

La menor de 15 años, acusó a la mencionada pareja de haberla captado para trabajar en un restaurante y la hicieron viajar desde Tocache (San Martín) hasta Cachicoto (Monzón). Al llegar el 12 de febrero, según su relato, le ordenaron a trabajar como dama de compañía en el bar que administraban.

ENCIMA LE QUERÍAN ROBAR

Al negarse a trabajar en el bar sin nombre y manifestarles que se retiraría, según la víctima, los acusados le habrían exigido la devolución del pago del dinero invertido en su traslado y la condicionaron a trabajar para cubrir el gasto.

La menor agraviada relató a las autoridades haber permanecido en dicho establecimiento los días 12, 13 y 14 de febrero de 2026 y el día 15 de febrero, al expresarles su deseo de retirarse, César Rojas la habría encerrado en el local para impedir su salida.

ESCAPAR PORQUE NO HABÍA OTRO CAMINO

Ante ello decidió escapar y para lograrlo rompió el seguro de la puerta con una piedra y salió por un local contiguo. Tras llegar a la calle pidió ayuda a un poblador de la zona, quien la acompañó a la comisaría de Cachicoto donde denunció los hechos.

Efectivos de dicha dependencia procedieron a la detención judicial de la pareja en flagrancia. Al evaluar el relato de la víctima y al advertir graves y fundados elementos de convicción que los vincularía con la captación, traslado, transporte, acogida y retención de la menor, el fiscal a cargo del caso solicitó prisión preventiva para ambos mientras sigue la investigación.