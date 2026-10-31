El Juzgado de Investigación Preparatorio declaró fundado nueve meses de prisión preventiva contra Nelson Alejo, investigado por los presuntos delitos de homicidio calificado por ferocidad y homicidio simple en grado de tentativa, en agravio de quien en vida fue Javier Guillermo Nieto (23) y de Saturnino Polino Palomino. En tanto, el Poder Judicial dispuso que el segundo investigado, Franklin Mora, afronte el proceso de investigación en libertad.

La medida restrictiva contra Nelson Alejo fue sustentada por el fiscal James Junior Moreno Lurita durante una audiencia. En la diligencia, el representante del Ministerio Público presentó diversos elementos de convicción y documentación que respaldarían la participación de ambos investigados en el hecho criminal.

TESTIMONIOS

Entre los elementos expuestos figuran testimonios de personas que habrían reconocido a Nelson Alejo como quien portaba un cuchillo con mango de color naranja, arma que habría utilizado para atacar a la víctima y ocasionarle cuatro heridas profundas. Una de ellas habría comprometido la arteria radial del brazo izquierdo, lesión que provocó la muerte del joven de 23 años.

Respecto a Franklin Mora, la Fiscalía sostuvo que habría portado un objeto metálico punzocortante, conocido como «fierro con punta», y que también habría participado en el ataque.

HECHO

El trágico episodio ocurrió en el pueblo joven Aparicio Pomares, en la ciudad de Huánuco, la noche del domingo 25 de octubre. Según las primeras investigaciones, la víctima y su primo retornaban a sus domicilios luego de participar en una actividad social, cuando se produjo el encuentro con los presuntos agresores. Una de las hipótesis que se investiga señala que el ataque habría sido motivado por los celos de uno de los implicados, luego de que la víctima saludara en la vía pública a una mujer que acompañaba al presunto agresor.

La intervención del Ministerio Público se produjo tras recibir información sobre el ingreso de una persona fallecida al Hospital Regional Hermilio Valdizán, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del lunes 26 de octubre. De inmediato, los representantes fiscales realizaron las diligencias urgentes e inaplazables, que permitieron la captura de ambos investigados cuatro horas después del suceso.

Con estas actuaciones, el Ministerio Público busca garantizar el desarrollo de las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos, mientras continúa el proceso judicial contra los presuntos responsables.