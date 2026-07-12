Huánuco: advierten que el traslado de árboles de La Alameda provocaría su

El desalojo de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Huánuco del local de la Sociedad de Beneficencia Pública fue suspendido por orden judicial, luego de que la institución alertara sobre el riesgo de contaminación biológica que implicaría trasladar sin planificación las muestras epidemiológicas (VIH, sarampión, dengue) almacenadas en su Laboratorio Regional. Ante este peligro técnico para la salud pública, el juez Lean Agurto Moreno otorgó una tregua temporal para que la DIRESA continúe utilizando el inmueble del jirón Dámaso Beraún de forma provisional.

Tras la audiencia, el director regional de Salud, Gustavo Barrera Sulca, confirmó que tienen como plazo definitivo el 21 de diciembre para desocupar las instalaciones. Durante este tiempo, la DIRESA asumirá la responsabilidad civil y penal de gestionar un local de contingencia adecuado y negociar los trámites de alquiler, mientras que el gerente de la Beneficencia, Teófilo Huaynate, precisó que la prórroga se concedió para evitar que un traslado apresurado afecte la seguridad sanitaria de la población huanuqueña.