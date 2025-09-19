La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, recientemente logró que el Juzgado Colegiado impusiera una sentencia condenatoria por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones a tres personas involucradas en este delito.

La diligencia realizada en el procedimiento de investigación fue llevada a cabo por el fiscal provincial Milton Jiménez Bonilla, del Tercer Despacho, y la sustentación estuvo a cargo del fiscal provincial Carlos Castañeda Correa, del Cuarto Despacho.

CONDENA

Emerson Huaranga fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión por transportar ilegalmente armas de fuego y municiones. En tanto, David Matías y Kremlin Pozo recibieron una pena suspendida de 5 años, con la obligación de cumplir una serie de reglas de conducta durante los próximos tres años.

El hecho ocurrió en el caserío de Pumahuasi, distrito de Daniel Alomía Robles, durante un operativo de control de identidad realizado por personal de la DEPINCRI-Tingo María, con el objetivo de identificar a posibles requisitoriados. Gracias a la colaboración del servicio de inteligencia, se alertó a la policía sobre un vehículo que se dirigía hacia Aguaytía, transportando personas y armas.

ARMAS

Al ser intervenido en el vehículo con placa F4Z-243, marca KIA, modelo Cerato, de color gris oscuro, se realizó un registro, donde se encontraron cuatro armas de fuego (tres pistolas, un revólver) y veintitrés municiones, las cuales estaban ocultas entre las prendas de vestir y debajo de los asientos del automóvil.

Los tres acusados optaron por el proceso de terminación anticipada y, como parte del acuerdo, acordaron el pago de 1500 soles como reparación civil.