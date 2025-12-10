La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) acantonados en Tingo María ejecutó un mega operativo helitransportado en la zona fronteriza entre Huánuco y Pasco, interviniendo las zonas del centro poblado Orellana (jurisdicción de Pasco) y el sector Nazareth, en la provincia de Puerto Inca (Huánuco), áreas identificadas como corredores críticos para el procesamiento y traslado de droga. Para llegar a estos puntos, los agentes debieron internarse en zonas de vegetación densa y terrenos agrestes, donde operaban infraestructuras clandestinas dedicadas al procesamiento de clorhidrato de cocaína.

Durante la intervención, la Policía halló laboratorios activos equipados para la producción de droga, destruyendo más de cinco toneladas de insumos químicos, entre acetona, cloruro de magnesio, gasolina, carbonato de sodio y metabisulfito de sodio. Asimismo, se inutilizó diversa maquinaria y herramientas empleadas en el ilícito: prensas, gatas hidráulicas, hornos microondas, máquinas de moler, empacadoras al vacío, generadores eléctricos, balanzas, bidones, utensilios de procesamiento y stickers usados para marcar la droga.

También se procedió a la destrucción de un vehículo carguero utilizado en la logística de los laboratorios.

MÁS INCAUTACIONES

El operativo permitió además la incautación de 60 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 40 kilogramos de pasta básica de cocaína, afectando significativamente la cadena de producción de droga en esta zona fronteriza. En conjunto, las acciones realizadas en Orellana y Nazareth generaron una afectación económica total de S/ 1’192,970.40 a las organizaciones criminales que operan en la región.

La Dirandro destacó que esta operación, ejecutada en coordinación con el Ministerio Público y bajo estrictos protocolos de interdicción, representa un golpe contundente contra las economías ilícitas que se desarrollan entre Huánuco y Pasco, reafirmando su compromiso de mantener intervenciones sostenidas en la Amazonía central.