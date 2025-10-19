En el marco de las acciones de resocialización que impulsa el presidente del INPE, el Establecimiento Penitenciario de Huánuco desarrolló una jornada de integración, dirigida a la población femenina con el objetivo de fortalecer su desarrollo emocional, social y actitudinal como parte del tratamiento penitenciario.

La actividad congregó a 200 internas, quienes participaron con entusiasmo en una serie de dinámicas grupales orientadas a fortalecer valores de solidaridad, respeto, compañerismo y trabajo en equipo.

Entre las principales actividades destacaron los concursos de encostalados y juegos participativos, que fomentaron el esparcimiento saludable y la construcción de vínculos positivos entre las participantes.

El director regional, Gustavo Proleón Ponce, destacó que esta jornada refleja el compromiso del personal penitenciario con la ejecución de programas que fortalecen la autoestima, la disciplina y las habilidades sociales de la población femenina privada de libertad.

Estas iniciativas evidencian que la reinserción social no solo se construye a través del trabajo y la educación, sino también mediante espacios que fortalecen la autoestima, la empatía y la convivencia pacífica.

La jornada fue organizada por la responsable de control laboral, Dalila Martel Ospino, quien con el apoyo del director del penal, Gusman Cholan Castañeda reafirmaron el enfoque humano y formativo que orienta la política penitenciaria nacional.