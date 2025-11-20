Ante la denuncia presentada por los comuneros del distrito de San Miguel de Cauri y por la Municipalidad Provincial de Lauricocha, debido a una presunta contaminación ambiental que habría sido ocasionada por la compañía minera Raura, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, a cargo del fiscal provincial César Gonzales , junto a la fiscal adjunta provincial Judith Rojas, personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); la Autoridad Nacional del Agua (ANA); y el equipo forense del EFOMA, realizaron una diligencia de recolección de muestras complementarias de agua en las lagunas mencionadas.

Durante la diligencia de inspección realizada en la laguna Caballococha, no se encontraron vertimientos de aguas industriales ni mineras. Las muestras recogidas serán analizadas en un laboratorio acreditado por el INACAL.

Finalmente, el fiscal provincial César Gonzales Ramos anunció que se reprogramará la inspección de verificación de campo en Santa Ana Alta, Santa Ana Baja y Gayco, así como en la laguna Caballococha.

De esta manera, la Fiscalía reafirma su compromiso con la protección del ambiente y de los recursos hídricos, adoptando todas las medidas necesarias para evaluar un posible daño y sancionar a los responsables, de ser el caso.