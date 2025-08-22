El alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo, presentó la noche del miércoles, junto a regidores, el programa general de actividades por los 62 años de la toma de tierras de Paucarbamba, cuyo día central se conmemora este 28 de agosto.

Desde la plaza Mayor de la capital del distrito de Amarilis y ante un grupo de entusiasta de vecinos se realizó la ceremonia que incluyó números artísticos.

Roger Hidalgo destacó la importancia histórica y cultural de Paucarbamba en el desarrollo del distrito. “Este aniversario no solo celebra la toma de tierras, sino también la identidad, la lucha y el espíritu indomable de nuestros pobladores», aseveró la autoridad municipal al invitar «a todos a unirse a esta fiesta que honra nuestro pasado y construye nuestro futuro”.

Para las efemérides se ha programado actividades durante semana con la participación de los vecinos. Entre esas actividades figuran la feria artesanal y noches culturales, concurso de murales, campeonato de vóley interbarrios, maratón 5K, evaluación médica para personas con discapacidad, desfile cívico institucional, escolar y militar.