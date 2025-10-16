El Centro Poblado de Marabamba se prepara para celebrar la tradicional Fiesta de Todos los Santos los días 1 y 2 de noviembre. El evento contará con la presentación de destacados artistas como Diego del Perú y Betsy y Andrés, quienes deleitarán al público con su música.

En preparación para esta importante fecha, la alcaldesa Candy Rucoba Moreno presidió una jornada de limpieza del cementerio local, demostrando su compromiso con la comunidad y el respeto por las tradiciones.

La festividad también incluirá una feria gastronómica donde los asistentes podrán disfrutar de la deliciosa locreada, plato ofrecido por la Municipalidad del Centro Poblado Marabamba con el apoyo del Sr. Alejo Ponciano Espíritu.

La alcaldesa Rucoba Moreno extiende una cordial invitación a todo el pueblo de Huánuco para degustar este rico locro completamente gratis y disfrutar de las costumbres de Marabamba.

INCLUYE ORQUESTA

La música folklórica estará a cargo de la orquesta La Nueva Sensación Ambo, que pondrá a bailar a todos los presentes.

Marabamba, conocida como la “Ciudad Satélite”, es una urbe en permanente crecimiento donde la población sobrepasa las 5 mil familias afincadas en hermosas casas de campo y reposo.

Los mayordomos, Pedro Espinoza Tiburcio y familia, invitan a la fiesta que se realizará los días 1 y 2 de noviembre. Además, se celebrará una misa el 2 de noviembre a las 08:30 am, organizada por Hipólita Palermo Cueva.